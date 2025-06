I Lions Bisceglie ingaggiano Medoune Gueye: colosso sotto canestro per la Serie B2

Colpo di mercato dei Lions Bisceglie, che aggiungono un tassello di enorme valore nel reparto lunghi con l’ingaggio del pivot senegalese Medoune Gueye. Il centro classe 2001, alto ben 216 cm, sarà il giocatore più imponente nella storia del club nerazzurro, pronto a diventare un punto di riferimento nel pitturato per la prossima stagione in Serie B2.

Gueye, cresciuto cestisticamente tra Senegal, Spagna e Italia, ha mostrato il suo potenziale in modo evidente nelle ultime due stagioni. Dopo l’esperienza al Basket Giovane Pesaro in Serie C, si è imposto in maniera definitiva nella Division Centro di B2 con il Teramo a Spicchi, contribuendo con 10.5 punti e 8.5 rimbalzi di media nella prima fase e migliorando ulteriormente nei playout con 11.1 punti e 10.4 rimbalzi. Le sue prestazioni hanno incluso ben 17 partite in doppia cifra a rimbalzo, segno di una costanza e fisicità straordinaria.

L’arrivo di Gueye, scelto dal direttore sportivo Sergio Di Nardo e voluto fortemente da coach Vito Console, rappresenta una mossa strategica per rafforzare l’asse difensivo-offensivo della squadra. Dotato di qualità atletiche spiccate, esplosività nei pressi del ferro e grande senso della posizione, il pivot senegalese porta con sé anche una specialità ben nota ai tifosi: la schiacciata spettacolare. In difesa, la sua statura e il tempismo nelle stoppate saranno una garanzia per il sistema di gioco nerazzurro.

Con Gueye, si va così a consolidare un roster competitivo che comprende già le conferme di Mario Tartaglia sotto canestro e i nuovi innesti tra gli esterni, Leonardo Di Dio ed Edoardo Anibaldi. L’obiettivo della società è chiaro: costruire una squadra solida, capace di entusiasmare i tifosi e lottare per un campionato da protagonista, in attesa di tornare a calcare il parquet del PalaDolmen.