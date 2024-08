I Lions Bisceglie ufficializzano la guardia Dancetovic

Lions Bisceglie ufficializzano la guardia Veljko Dancetovic, serbo, classe 2004, alto 1,91 m e in arrivo da Marsala, che ha militato in Serie C nella scorsa stagione; dove ha tenuto 17.5 punti di media.

«Sono felice di poter vivere questa nuova esperienza con i Lions, non vedo l’ora di iniziare e incontrare i compagni di squadra, tutto lo staff e i tifosi. Darò il mio massimo e insieme con la squadra spero di poter raggiungere i nostri obiettivi».