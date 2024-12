I Lions Bisceglie espugnano Termoli e volano al primo posto / CLASSIFICA

Sesto successo di fila per i Lions Bisceglie nella sfida contro il Termoli, valida per la seconda giornata di ritorno del girone G di Serie B2. Con la vittoria per 64-77 i nerazzurri salgono in vetta alla classifica, complici le sconfitte di Brindisi e Avellino.

Ottima prova di forza per la compagine biscegliese, impegnata in una sfida decisamente delicata al “PalaSabetta” di Termoli. Il match appare piuttosto equilibrato nella prima frazione, ma nel secondo quarto Dancetovic e compagni mostrano la propria superiorità, portandosi avanti di ben 13 punti. Nonostante i numerosi tentativi di rimonta da parte dei padroni di casa, allenati dall’ex coach biscegliese Marinelli, i Lions sono riusciti a gestire il vantaggio grazie al particolare contributo di Dip, Okiljevic e Rodriguez. Sia nel terzo che nell’ultimo periodo la squadra guidata da coach Saputo è stata in grado di mantenere il controllo della partita e di concludere con una larga vittoria, che la lancia al primo posto in classifica, condiviso con Monopoli, Avellino e Brindisi a quota 20 punti. Il decimo trionfo stagionale certifica il fantastico stato di forma dei nerazzurri, che dopo aver agganciato la vetta, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Nel prossimo turno di campionato i biscegliesi saranno impegnati nella sfida casalinga contro il Benevento, con l’obiettivo di confermare il successo ottenuto all’andata.

Termoli-Lions Bisceglie 64-77

Termoli: Cherubini 8, Matera 5, Raupys 14, Grimaldi 7, Nwokoye 14, Tersillo 14, Caresta 2, Bocevski, Buonanno. N.e.: Manes-Gravina, Pitardi, Canistro. All.: Marinelli.

Lions Bisceglie: Rodriguez 22, El Agbani 3, Dancetovic 9, Trentini 4, Dip 4, Okiljevic 14, Cavalieri 5, Di Camillo 2, Camporeale. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Carotenuto di Boscotrecase (Napoli), Mandato di San Nicola la strada (Caserta).

Parziali: 16-19; 29-39; 45-57.

Note: nessun uscito per falli. Tiri da due: Termoli 13/24, Bisceglie 21/36. Tiri da tre: Termoli 7/29, Bisceglie 7/21. Tiri liberi: Termoli 17/19, Bisceglie 14/16. Rimbalzi: Termoli 23, Bisceglie 33.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI