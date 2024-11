I Lions Bisceglie espugnano Molfetta e centrano la quinta vittoria stagionale

I Lions Bisceglie espugnano Molfetta e centrano la quinta vittoria stagionale, battendo per 86-98 la Virtus al PalaPoli nel derby dell’8° giornata del girone G del campionato di Serie B2, dando così una svolta sotto il punto di vista dei risultati e della produzione offensiva rispetto alle ultime uscite.

Partono meglio i padroni di casa, con un 6-0 parziale, prontamente ribaltato dall’1-14 ospite, con protagonista Juani Rodriguez; che a fine serata avrà segnato l’esorbitante cifra di trenta punti, conditi da undici assist. Il primo tempo prosegue a tinte nerazzurre, col punteggio che all’intervallo lungo recita 41-47, con i ragazzi di coach Saputo che hanno toccato addirittura il +13 nel secondo quarto.

Nel terzo periodo c’è stata però la rimonta molfettese, con gli uomini di coach Fabbri (ex di turno) che sono usciti più motivati e pronti dagli spogliatoi, ribaltando l’inerzia della partita e arrivando a toccare addirittura il +4. Non si sono lasciati intimorire però i Lions, che hanno risposto da grande squadra, con un quarto periodo da 17-31 parziale che non lascia spazio ad alcun indugio; con la partita messa in ghiaccio negli ultimi minuti e il prezioso risultato conquistato che fa morale e classifica per la compagine biscegliese, ora più che mai in corsa per i propri obiettivi

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Virtus Molfetta-Lions Bisceglie 86-98

Virtus Molfetta: Bertoni 8, Natalini 12, Sirakov 24, Gulley 15, D’Apice 2, Jankovic 13, Filtness 8, Balladino 4. N.e.: Arifkhanov, Seck, Savoia. All.: Fabbri.

Lions Bisceglie: Rodriguez 30, El Agbani 7, Dancetovic 12, Trentini 2, Dip 12, Okiljevic 21, Di Camillo 7, Cavalieri 5, Colombo 2, Camporeale. N.e.: Lamacchia, Del Rosso. All.: Saputo.

Arbitri: Farina Valaori (Brindisi), Procaci (Corato).

Parziali: 20-28; 41-47; 69-67.

Note: usciti per cinque falli El Agbani, Okiljevic, Filtness.

Tiri da due: Molfetta 20/37, Bisceglie 24/40.

Tiri da tre: Molfetta 10/26, Bisceglie 11/25.

Liberi: Molfetta 16/27, Bisceglie 17/19. Rimbalzi: Molfetta 33, Bisceglie 33.

Assist: Molfetta 10, Bisceglie 20.