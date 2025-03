I Lions Bisceglie di scena a Matera per chiudere l’andata dei Play-in Gold

I Lions Bisceglie saranno di scena al PalaSassi di Matera per chiudere il girone d’andata della fase Play-in Gold contro la Virtus Matera; match importante per Dip e compagni, in azione a partire dalle ore 18:00 di questa sera.

I nerazzurri arrivano alla trasferta lucana forti di un’ottima seconda fase di campionato fin’ora: i quattro successi in cinque partite certificano l’ottimo lavoro svolto da coach Saputo e i suoi ragazzi, con il punto esclamativo della vittoria contro Angri nell’infrasettimanale; quando i Lions hanno dimostrato anche una bella crescita sotto il punto di vista difensivo, avendo ottenuto gli avversari sotto i 70 punti.

la trasferta di Matera rappresenta, per i nerazzurri, un’altra prova difficile, contro una squadra che ha strappato in extremis il pass per la post-season; ma che ben allenata dal subentrato coach Roberto Miriello e che può contare su un roster composto da nomi come Matteo Zanetti, Benas Bagdonavicius, Antonio Coppa e l’ex di turno Milos Divac.

L’incontro sarà diretto da Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Aldo Procacci di Corato. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Rocco Motta di Pignola (cronometrista), Marino Restaino di Pignola (addetto ai 24”), Francesca Sassone di Montescaglioso (statistico 1) mentre non è ancora stato designato il secondo statistico.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI