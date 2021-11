I Lions Bisceglie continuano la fuga in vetta, superata anche Formia / CLASSIFICA

La sfida tra Meta Formia e Lions Bisceglie, valevole per la settima giornata del campionato di serie B, girone D, si conclude con l’ennesima affermazione in campionato per i biscegliesi.

Primo quarto che comincia in salita per i nerazzurri, subito sotto di cinque lunghezze dopo quattro minuti (10-5). Situazione che si complica ulteriormente con i giocatori di casa che riescono a tenere a bada gli avversari, i quali vanno sotto in doppia cifra (-10 sul 18-8). Solo nella ripresa i Lions Bisceglie reagiscono ricucendo il distacco riportandosi a -4 (21-17) grazie a Gabriel Dron. Lo stesso Dron porterà il primo vantaggio della serata alla propria squadra grazie ad una tripla (25-24). Segue un break di 5-0 che porta il distacco sul +5 (32-27). Fine prima parte che si chiude sul 34-29.

Dopo l’intervallo lungo i ragazzi di coach Nunzi mettono la freccia per la vittoria (+10 sul 41-31). Alcune disattenzioni dei giocatori laziali permettono a Dri e compagni di chiudere la pratica già dal terzo quarto, che finisce con il tabellone che segna 56-37. L’ultima frazione è soltanto una formalità per i biscegliesi che prima toccano il +23 (63-40), per poi allungare sul 69-41. La sirena finale arriva sul punteggio definitivo di 78-44.

I biscegliesi rimangono imbattuti nel proprio girone, che li vede in solitaria al primo posto a quota 14 punti. Prossima sfida domenica 21 novembre contro Forio Basket, sul parquet del Paladolmen.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA