I Lions Bisceglie cercano riscatto contro Reggio Calabria

I Lions Bisceglie cercano riscatto contro Reggio Calabria nella quarta partita della fase Play-in Gold, match che i nerazzurri disputeranno a partire dalle 18:00 odierne sul parquet del PalaSport di Ruvo.

I ragazzi di coach saputo sono reduci da una sconfitta in quel di Piazza Armerina che ha frenato la corsa dei biscegliesi in post-season, dopo le due affermazioni nei primi match della seconda fase del campionato di Serie B2. Adesso i nerazzurri devono tornare sui propri passi e lavorare intensamente per battere un avversario di livello e tornare a correre per i propri obiettivi.

Gli ospiti sono allenati da coach Giulio Cadeo sono stati, per lunghi tratti della stagione regolare, una delle migliori formazioni del girone H; giocando un buon basket. Il roster dei calabresi è composto da grandi individualità, tra cui spiccano Uchenna Ani, autore di una stagione da 16 punti e 6.8 rimbalzi di media, Paulinus e l’ex Corato Idiaru.

L’incontro sarà diretto da Matteo Serse di Brindisi e Giacomo Tornese di Monteroni (Lecce). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Roberta Tandoi di Corato (cronometrista), Roberta Totagiancaspro di Molfetta (addetta ai 24”), Santa Delliturri di Noicattaro e Aldo Casamassima di Canosa di Puglia (statistici).