I Lions Bisceglie cercano l’accesso ai play-in nel match contro la Virtus Molfetta

I Lions Bisceglie cercano di avvicinarsi all’obiettivo dell’accesso ai Play-in Gold, riservato alle prime sei classificate, nel match casalingo contro la Virtus Molfetta; valido per il 19° turno del girone G del campionato di Serie B2 e con fischio d’inizio programmato alle 18:00 odierne al Palasport di Ruvo, in cui la formazione biscegliese proverà a ripetere il successo dell’andata, vinta in trasferta per 86-98.

I nerazzurri sono vicini al traguardo dell’accesso ai Play-in Gold come detto, con quattro lunghezze di vantaggio sul 7° posto, e vogliono a tutti i costi blindarlo per evitare patemi nelle ultime giornate di campionato, per arrivare con tranquillità alla seconda fase della stagione; in cui gli uomini di coach Saputo dovranno farsi trovare pronti per cogliere tutte le opportunità che sapranno ritagliarsi.

Gli avversari succedono i biscegliesi in classifica e sono allenati dall’ex di turno Enrico Fabbri, che può contare su un roster composto dal play Shaka Balladino, dall’ala Dimitrjie Jerkovic e del centro Simone Bergamo tra gli altri; a cui si aggiungono i miglioramenti dell’ala finlandese Filtness e l’acquisizione di un ruolo sempre più rilevante nelle gerarchie dello statunitense Gulley, top scorer e miglior rimbalzista di Molfetta con medie di rispettivamente di 17.4 e 10.5.

L’incontro sarà diretto da Luca Mogavero di Bellizzi (Salerno) e Matteo Conforti di Matera. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Bruna Stanzione di Molfetta (cronometrista), Francesco Settembre di Gravina (addetto ai 24”), Maria Pia Ventura e Michele Ventura di Gravina (statistici).