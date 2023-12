I Lions Bisceglie cercano il bis in casa contro Faenza

I Lions Bisceglie cercano il bis in casa, provando a replicare il successo esterno di Vicenza, nell’infrasettimanale di mercoledì scorso, davanti al pubblico del PalaDolmen, quando alle 18:00 di oggi, 10 dicembre arriverà Faenza, valido per la 14° giornata di Serie B Nazionale Old Wild West.

I nerazzurri dovranno fare i conti con le condizioni precarie di Marcelo Dip, uscito per infortunio dopo 7 minuti nell’ultima trasferta.

I Lions Bisceglie cercano il bis, ma Faenza, a dispetto della classifica, è una squadra costruita per puntare al vertice del campionato e dopo il cambio alla guida tecnica, con il trainer Lotesoriere subentrato a coach Garelli, ha portato cambiamenti premiati con un bilancio di due vittorie interne e uno stop fuori casa. L’esperienza di Sebastian Vico e Andrea Pastore sugli esterni, la fisicità di Simone Aromando, Francesco Papa e Giovanni Poggi sotto le plance, il talento di Petrucci, Siberna e Tomasini rendono la compagine emiliana una delle meglio attrezzate del raggruppamento.

Il match sarà arbitrato da Michele Biondi di Trento e Antonio Marenna di Gorla Minore (Varese). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Domenico Turi di Foggia (segnapunti), Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (cronometrista) e Alessandro Camassa di Martina Franca (addetto ai 24″).