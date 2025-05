Playoff: i Lions Bisceglie provano a far saltare il fattore campo sul parquet di Piazza Armerina

I Lions Bisceglie cercano di violare il fattore campo sul parquet di Piazza Armerina durante il match playoff odierno alle 19:30, della serie che vale le semifinali di Serie B2.

I nerazzurri arrivano a gara uno in piena forma, con una striscia attiva di quattro vittorie consecutive e dunque consci delle proprie capacità e possibilità per la trasferta siciliana.

La compagine rivale, allenata da coach Patrizio però è una delle più accreditate tra le partecipanti alla griglia play-off e arriva al match contro i biscegliesi consapevole dei propri mezzi e delle proprie ambizioni. Il valore del roster è indiscutibile, con l’esperienza di Paolo Rotondo, il talento di Marco Laganà e l’esplosività del nazionale paraguaiano Vincenzo Ochipinti; autentici perni del sistema in un organico profondo e di assoluto rilievo. Dai lunghi Binelli e Minore agli esterni Farina e Labovic, senza dimenticare Coltro e Giovanni Occhipinti, le alternative certo non mancano. Parità nei due precedenti della fase play in gold: successo siciliano nel confronto d’andata (84-66), riscatto nerazzurro nel match di ritorno a Ruvo (80-76 dopo un overtime).

L’incontro sarà diretto da Luca Mogavero di Bellizzi (Salerno) e Mattia Mandato di San Nicola la strada (Caserta).