Playoff: i Lions Bisceglie cedono nella ripresa a Piazza Armerina

I Lions Bisceglie cedono nella ripresa a Piazza Armerina, disputando una seconda parte di gara non in linea con quanto visto nella prima frazione di gioco e facendosi superare dai padroni di casa per 84-70; perdendo così gara-1 della serie play-off di Serie B2.

I nerazzurri avevano approcciato bene il match, riuscendo a seguire nel punteggio Piazza Armerina e rimanendo in scia all’attrezzatissima formazione ospite, tra le maggiori pretendenti della griglia play-off. Difatti i primi due quarti sono terminati su un punteggio che lasciava spazio ad una successo di Dip e compagni, un 23-18 a fine primo quarto e addirittura un 46 pari all’intervallo lungo, che lasciavano ben sperare i nerazzurri.

Nella ripresa però le percentuali al tiro sono calate dal 47% del primo tempo ad un modesto 29%, che ha condannato i biscegliesi ad uno svantaggio impossibile da rimontare: parziale di 26-12 al rientro dagli spogliatoi, seguito da un quarto periodo in cui le squadre si sono seguite sul punteggio, lasciando inalterato il distacco di quattordici punti, fino all’84-70 finale che adesso costringe gli uomini di coach Saputo a rispondere in gara-2, tra le mura amiche del PalaPanunzio di Molfetta alle 20:30 di mercoledì.

Piazza Armerina-Lions Bisceglie 84-70

Piazza Armerina: Coltro 2, Ochipinti, Labovic 13, Binelli 9, Rotondo 14, Laganà 22, Minore 11, Occhipinti 7, Luzza 4, Farina 2. N.e.: Ferrari, Girone. All.: Patrizio.

Lions Bisceglie: Rodriguez 12, El Agbani 14, Dancetovic 11, Okiljevic 10, Dip 3, Colombo 7, Trentini 6, Amo 4, Cavalieri 3, Macera. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Mogavero di Bellizzi (Salerno), Mandato di San Nicola la strada (Caserta).

Parziali: 23-18; 46-46; 72-58. Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Piazza Armerina 29/46, Bisceglie 15/30.

Tiri da tre: Piazza Armerina 4/23, Bisceglie 9/33.

Liberi: Piazza Armerina 14/21, Bisceglie 13/17.

Rimbalzi: Piazza Armerina 44, Bisceglie 35.

Assist: Piazza Armerina 10, Bisceglie 10.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI