I Lions Bisceglie cedono nuovamente al Piazza Armerina e salutano i play-off

I Lions Bisceglie cedono il passo a Piazza Armerina, perdendo anche in gara-2 della serie play-off di Serie B2 contro i siciliani con il risultato di 69-75, maturato sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta, e venendo così eliminati dalla post-season, chiudendo così una stagione molto complicata dal punto di vista logistico.

Un’annata giocata in perenne trasferta, dovendo costantemente arrangiare un domicilio diverso dal PalaDolmen nostrano, ma che comunque non ha impedito ai ragazzi di coach Saputo di riuscire a centrare l’obiettivo play-off, dove i nerazzurri si sono fermati solo al cospetto di una delle formazioni più attrezzate e pronte al salto di categoria. Piazza Armerina, infatti, ha messo in mostra anche in gara-2 tutte le potenzialità del suo roster; dominando la contesa sin dall’inizio del match, aperto con un 1-10 parziale e poi sempre controllato dai ragazzi di coach Patrizio, arrivati a toccare addirittura il +28 ad inizio ripresa. A poco è servita la grande reazione d’orgoglio dei padroni di casa, che hanno rimontato fino addirittura al -6 di metà quarto periodo; quando poi gli ospiti si sono riordinati in campo e hanno risposto colpo su colpo, mantenendo le distanze fino al 69-75 finale ed eliminando i nerazzurri.

Lions Bisceglie-Piazza Armerina 69-75

Lions Bisceglie: Rodriguez 18, El Agbani, Dancetovic 7, Okiljevic 11, Dip, Colombo 22, Amo 6, Trentini 5, Cavalieri, Macera. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Piazza Armerina: Coltro 12, Labovic 11, Luzza 8, Binelli, Rotondo 9, Laganà 15, Minore 12, Occhipinti 5, Farina 3. N.e.: Miljkovic. All.: Patrizio.

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli), Pezzella di Arzano (Napoli).

Parziali: 14-22; 21-45; 41-60.

Note: uscito per cinque falli Labovic.

Tiri da due: Bisceglie 15/30, Piazza Armerina 19/42.

Tiri da tre: Bisceglie 5/23, Piazza Armerina 5/17.

Liberi: Bisceglie 24/30, Piazza Armerina 22/26.

Rimbalzi: Bisceglie 28, Piazza Armerina 37.

Assist: Bisceglie 4, Piazza Armerina 13.

