I Lions Bisceglie calano nella seconda metà di gara e si arrendono a Piazza Armerina

I Lions non riescono ad infilare il terzo successo di fila nella difficile trasferta di Piazza Armerina, nel match valido per il terzo turno della fase play in gold di Serie B2, terminato con il punteggio di 84-66. I nerazzurri pagano una seconda parte di gara decisamente negativa, che ha consentito agli avversari di passare avanti e prendere il largo.

Ottimo approccio di gara da parte del collettivo biscegliese, che raggiunge il bel vantaggio di 11 punti grazie ad un canestro di Okiljevic nel primo quarto quarto. Nella seconda frazione i padroni di casa provano a reagire ed accorciano il divario poco prima dell’intervallo. Alla ripresa di gioco i Lions subiscono un crollo verticale, complici le giocate del paraguaiano Ochipinti, che trascinano Piazza Armerina al sorpasso. La scarsa precisione in fase realizzativa penalizza ulteriormente Rodriguez e compagni e permette agli avversari di dilagare nel punteggio. Nell’ultimo periodo i nerazzurri accorciano il divario, senza ricucire la doppia cifra di svantaggio, con il gruppo siciliano che ha chiuso definitivamente i conti con la vittoria finale di 84-66. Necessario voltare pagina per la squadra guidata da coach Saputo già a partire dal prossimo impegno casalingo contro Reggio Calabria.

Piazza Armerina-Lions Bisceglie 84-66

Piazza Armerina: Coltro 2, Ochipinti 24, Farina 16, Labovic 13, Rotondo 12, Minore 13, Occhipinti 4, Binelli, Miljkovic. N.e.: Laganà, Girone. All.: Patrizio.

Lions Bisceglie: Rodriguez 11, El Agbani 5, Dancetovic 6, Okiljevic 9, Dip 8, Colombo 13, Trentini 8, Amo 4, Macera 2, Cavalieri. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Filesi di Chiaromonte Gulfi (Ragusa), Tartamella di Trapani.

Parziali: 12-22; 33-36; 65-51.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Piazza Armerina 19/43, Bisceglie 17/44. Tiri da tre: Piazza Armerina 9/20, Bisceglie 6/23. Tiri liberi: Piazza Armerina 19/26, Bisceglie 14/17. Rimbalzi: Piazza Armerina 40, Bisceglie 41. Assist: Piazza Armerina 23, Bisceglie 17.

