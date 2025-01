I Lions Bisceglie calano dopo l’intervallo e si arrendono alla Dinamo Brindisi

Settimo stop stagionale per i Lions Bisceglie, che cedono con il punteggio di 72-66 contro la Dinamo Brindisi, nel match valido per la diciottesima giornata del girone G di Serie B2.

Lo scontro diretto d’alta classifica termina con una sconfitta per i nerazzurri, che pagano il blackout nel terzo quarto, che ha consentito agli avversari di passare in vantaggio e prendere il largo. La trasferta brindisina si apre molto bene per i biscegliesi, che concludono la prima frazione avanti di tre punti, grazie al contributo di Okiljevic e del capitano Dip. Nel secondo periodo Trentini e compagni si mostrano implacabili dalla lunetta, ma piuttosto imprecisi nelle conclusioni da oltre l’arco, riuscendo comunque a conservare il vantaggio prima dell’intervallo. Terzo quarto completamente da dimenticare per i ragazzi di coach Saputo, che faticano enormemente a segnare, senza riuscire a contenere gli attacchi avversari. I padroni di casa piazzano un netto parziale di 22-7, raggiungendo il massimo scarto di +13. Nell’ultima frazione di gioco i nerazzurri accorciano le distanze con un break di 15 punti consecutivi, trascinati dall’ottimo Rodriguez. Nell’ultimo minuto di gioco però la tripla realizzata da Stonkus spegne ogni tentativo di rimonta, con la Dinamo Brindisi che porta a casa il match con il risultato finale di 72-66. I Lions non riescono a confermare l’importante vittoria ottenuta contro l’Avellino e perdono terreno dalle prime della classe, restando stabili al quinto posto a quota 22 punti. Nel prossimo turno la compagine biscegliese avrà subito l’occasione di rifarsi nel derby contro la Virtus Molfetta, in programma domenica 19 gennaio alle 18 sul parquet di Ruvo.

Dinamo Brindisi-Lions Bisceglie 72-66

Dinamo Brindisi: Calò 17, Stonkus 19, Datuowei 11, Di Ianni 6, Pulli 10, Urbonas 6, Greco 3. N.e.: Jovanovic, Beltadze, Taurisano, Delvecchio, Montanile. All.: Cristofaro.

Lions Bisceglie: Rodriguez 27, El Agbani 5, Dancetovic 4, Okiljevic 13, Dip 6, Trentini 6, Colombo 4, Cavalieri 1. N.e.: Di Camillo, Camporeale. All.: Saputo.

Arbitri: Laveneziana (Monopoli), Stanzione (Molfetta).

Parziali: 16-17; 33-35; 55-42.

Note: nessun uscito per cinque falli. Falli tecnici: coach Saputo, Dip, Okiljevic. Tiri da due: Brindisi 7/20, Bisceglie 16/40. Tiri da tre: Brindisi 13/28, Bisceglie 7/38. Tiri liberi: Brindisi 19/32, Bisceglie 13/14. Rimbalzi: Brindisi 45, Bisceglie 37. Assist: Brindisi 4, Bisceglie 4.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI PAOLA SELICATO