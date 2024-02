I Lions Bisceglie battono Padova allo scadere / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie battono Padova allo scadere, al termine di una partita tiratissima, con un finale al cardiopalma; con la contesa risolta da un tiro di Tourè a 0,8 secondi dal termine.

Buona la prima, in casa, per coach Origlio; che è stato costretto a fare a meno di Rodriguez e Fontana. L’andamento della gara è stato altalenante, con diversi scambi al comando, e gli ospiti che aprono con un parziale di 2-7 e i nerazzurri pronti a ribaltare il risultato; entrando in ritmo e toccando addirittura il +10 con il canestro di Tourè.

I Lions Bisceglie battono Padova, ma gli ospiti mettono alle corde i nerazzurri; toccando il +9 e rimontando i padroni di casa nuovamente i padroni di casa, dopo che erano tornati sul +7, e tenendo testa ai Lions fino al rovente finale di partita; deciso da Tourè.

LIONS BISCEGLIE-PADOVA 78-77

Lions Bisceglie: Chessari 6, Chiti 19, Turin 3, Cepic 24, Dip 11, Abati Tourè 10, Maralossou 5, Divac. N.e.: Rodriguez Suppi, Fontana, Lanotte. All.: Origlio.

Padova: Antelli 10, Osellieri 3, Cecchinato 13, Ferrari 12, Molinaro 11, Scanzi 21, Bianconi 4, Cagliani 3. N.e.: Schiavon, Marchet. All.: De Nicolao.

Arbitri: Fiore di Pompei e Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna).

Parziali: 21-19, 44-37, 63-57.

Note: uscito per cinque falli Molinaro.

Tiri da due: Bisceglie 24/43, Padova 27/39.

Tiri da tre: Bisceglie 8/18, Padova 6/21.

Liberi: Bisceglie 6/9, Padova 5/9.

Rimbalzi: Bisceglie 32, Padova 27.

Assist: Bisceglie 22, Padova 13.