I Lions Bisceglie attendono il Messina per proseguire la scalata verso i playoff

Dopo l’ottima prova nella trasferta di Milazzo, i Lions si preparano ad affrontare un altro avversario siciliano. Al palasport di Ruvo i nerazzurri sfideranno il Basket School Messina, nel match valido per la seconda giornata della fase play in gold sud, con l’obiettivo di dare continuità al buon periodo di forma.

Il tortuoso percorso verso i playoff prosegue quest’oggi alle ore 19 nell’inedito confronto tra due compagini che non si erano mai scontrate prima d’ora. Il successo al debutto nella seconda fase ha alimentato la fiducia del gruppo che intende centrare un’altra vittoria per crescere in classifica ed allungare il divario dal Messina, ora distante appena due lunghezze, e dalle altre inseguitrici. Coach Saputo potrà tornare a contare sulle prestazioni del playmaker Luca Colombo, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per l’incontro. Juani Rodriguez e compagni saranno chiamati a salire in cattedra in vista di una sfida dall’altissima posta in palio contro un avversario allenato molto bene dal veterano Pippo Sidoti. I siciliani sono dotati di un roster particolarmente folto, in cui spiccano il play-guardia Leonardo Di Dio, le ali Mario tartaglia e Joseph Miaffo e il lungo Yeyap. L’incontro sarà diretto da Davide Galieri di Termoli e Matteo Conforti di Matera.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI