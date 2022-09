I Lions Bisceglie aprono la stagione con un netto successo contro Pescara

Una vittoria roboante apre al meglio la stagione 2022/23 dei Lions Bisceglie che, tra le mura amiche del PalaDolmen, sommergono Pescara con il punteggio di 106-70 nel match valevole per il primo turno di Supercoppa di Serie B.

Una gara mai in discussione, se non nelle primissime fasi di partita, con i nerazzurri vivaci in fase d’attacco fin dai primissimi minuti di gioco e desiderosi di far divertire il pubblico accorso per l’esordio stagionale. Il 28-23 con il quale si chiude il quarto inaugurale sembra far presagire ad un match equilibrato e divertente ma già alla sirena dell’intervallo lungo i Lions allungano sul +9 (53-44) dimostrando di avere qualcosa in più rispetto agli abruzzesi. Le sensazioni dei primi venti minuti di gioco vengono confermate al rientro dagli spogliatoi quando i padroni di casa spingono sull’acceleratore e chiudono virtualmente la pratica piazzando un micidiale parziale di 33-11 nel terzo quarto che porta il match sull’eloquente score di 86-55 a favore di capitan Dri e compagni. Negli ultimi di minuti di partita non c’è alcuna possibilità per Pescara di rimettere in discussione il passaggio del turno, Bisceglie controlla la situazione ed allunga ulteriormente le distanze fino al +36 con il quale si arriva alla sirena finale. Una grande prova del collettivo biscegliese come confermano i cinque giocatori mandati in doppia cifra, in particolare Pieri e Borsato autori di 18 punti ciascuno. Sul fronte opposto, nonostante la sconfitta, ottima la prestazione di Del Sole, top scorer dell’incontro con 26 punti realizzati.

La brillante vittoria ottenuta spalanca ai Lions la porta per i sedicesimi di finale del torneo, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 20.30. Una gara delicata attende i nerazzurri, i quali si recheranno sul parquet di Ruvo per il primo derby ufficiale della stagione ospiti della formazione di casa che ha, a sua volta, superato il primo turno liquidando per 76-65 l’Action Now Monopoli.