I Lions Bisceglie affrontano Monopoli in un sentitissimo derby d’alta quota

Terza partita in una settimana per i Lions Bisceglie che, dopo la vittoria su Termoli di domenica scorsa e lo stop contro Benevento del turno infrasettimanale, affrontano oggi pomeriggio alle ore 18 il sentitissimo derby con Monopoli nel big match della quindicesima giornata del gruppo G di Serie B Interregionale.

Si gioca al PalaColombo di Ruvo una sfida sempre affascinante e molto sentita che vale moltissimo per la stagione di entrambe le squadre, posizionate nelle zone altissime della classifica e desiderose di non perdere terreno dalla capolista Avellino che ha vinto agevolmente a Taranto nell’anticipo di sabato sera. I ragazzi di coach Saputo, nonostante il tour de force dell’ultima settimana, hanno preparato con grande attenzione la sfida con l’obiettivo di conquistare l’undicesima vittoria stagionale per riscattare la sconfitta dell’andata e affiancare i baresi, attualmente a quota 22 in graduatoria con due lunghezze di vantaggio sui biscegliesi. L’avversario, però, è certamente il più complesso da affrontare in questo momento infatti gli ospiti approcciano il derby in uno stato di grazia essendo reduci da una striscia di ben cinque successi consecutivi, che hanno confermato le ottime potenzialità del roster barese nel quale spicca il miglior realizzatore del torneo Laquintana, capace di mantenere sin qui una media di 23,5 punti a partita. Laquintana è la punta di diamante di una squadra completa in ogni zona del campo con l’ex Bisceglie Donato Vitale in cabina di regia ed i lunghi Milosevic e Priera molto abili sotto canestro in entrambe le fasi di gioco. Le grandi qualità a disposizione di coach Carolillo fanno di Monopoli una delle principali squadre candidate alla promozione. Occorrerà pertanto una prestazione perfetta ai Lions per poter portare a casa la posta in palio. In particolare, è necessario migliorare la fase difensiva rispetto a quanto accaduto nella trasferta di Benevento nella quale Bisceglie ha concesso 89 punti agli avversari, troppi per poter pensare di uscire indenni dal derby.

L’incontro tra Lions Bisceglie e Monopoli sarà diretto dalla coppia arbitrale della provincia di Napoli composta da Stefano Pezzella di Arzano e Marcello Del Gaudio di Massa di Somma. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)