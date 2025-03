I Lions Bisceglie affrontano Milazzo per tornare alla vittoria

l Lions Bisceglie affrontano Milazzo per tornare alla vittoria, nel match valido per la prima giornata di ritorno della fase Play-in Gold del campionato di Serie B2; partita in cui i nerazzurri cercano riscatto dopo il k.o. esterno contro la Virtus Matera dell’ultimo turno.

I nerazzurri, nonostante la recente sconfitta, stanno disputando una grande seconda fase di campionato e vogliono continuare con questo andamento per poter centrare tutti i propri obiettivi. A testimoniare ciò ci sono le parole di coach Fabio Saputo: «Stiamo crescendo in personalità, lo spirito c’è, l’impegno non manca mai; è il momento di gestire i carichi di lavoro in vista del rush, con queste sei partite ancora da giocare. Ora non s’inventa nulla, ma è importantissimo fare attenzione al minimo dettaglio»

I Lions però dovranno passare per un ostacolo non semplice come gli ospiti: Milazzo è terza in classifica con 18 punti all’attivo e ha un ottimo rendimento, soprattutto tra le mura amiche, anche grazie al suo miglior realizzatore Michael Scredi, autore di 16 punti all’allacciata di scarpe.

L’incontro sarà diretto da Matteo Conforti di Matera e Andrea Amatori di Brindisi. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Angelica De Palma di Molfetta (cronometrista), Giuseppe Minafra di Ruvo (addetto ai 24”), Roberta Tandoi di Corato e Aldo Casamassima di Canosa di Puglia (statistici).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI