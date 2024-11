I Lions Bisceglie affrontano Canosa nel posticipo per chiudere il girone d’andata

I Lions Bisceglie affrontano Canosa nel posticipo serale del lunedì nell’11° giornata di Serie B2, nonché ultima del girone d’andata, con la palla a due fissata alle 20:30 al PalaAssi di Trani.

I nerazzurri arrivano da due vittorie consecutive, di cui l’ultima, una trasferta infrasettimanale a Mola, arrivata al termine di un match dominato dagli uomini di Saputo; che vede finalmente i frutti del duro allenamento dei suoi ragazzi, che adesso viaggiano spediti e non hanno intenzione di fermarsi, soprattutto contro una Canosa in difficoltà.

Gli ospiti, infatti, arrivano al match del PalaAssi con appena due vittorie all’attivo e nessuna di queste in trasferta, sintomo di un salto di categoria non ancora del tutto digerito e che è costato la panchina già a due coach in questa stagione; con il terzo, Menduto, che adesso deve disperatamente cercare di tirare i remi in barca e risollevare i suoi. Guardando al roster canosino,il perno è il lungo sloveno Sedin Karavdic, 18.1 punti e 4.8 rimbalzi di media, mentre fra gli esterni il riferimento è senza dubbio il playmaker e capitano Umberto Gramazio, che con 6.2 assist per gara è il migliore del girone G; seguono Davide Biasich e Matteo Cerruti, che aggiungono pericolosità all’attacco, che però, con 63.6 punti realizzati ad incontro, è il secondo meno prolifico del raggruppamento dopo quello di Taranto.

L’incontro sarà diretto da Mario Stanzione di Molfetta e Mauro Sacco di Salerno. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Sonia Sorice di Ruvo di Puglia (cronometrista), Giuseppe Minafra di Ruvo di Puglia (addetto ai 24”), Cinzia De Lise di Bari e Santa Delliturri di Noicattaro (statistici).