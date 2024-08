I Lions Bisceglie accolgono l’ala Giorgio Trentini

I Lions Bisceglie accolgono l’ala Giorgio Trentini, classe 2001, che vanta ben 200 cm di altezza, e che entrerà a far parte del roster dei Lions Bisceglie per l’annata 2024-2025.

Cresciuto nel florido vivaio della Robur et fides Varese, club con il quale ha esordito anche in B, il giocatore lombardo ha vestito anche la canotta del Campus Varese e di Gallarate, mentre nell’ultima stagione ha giocato prima a Pavia e poi Porto Recanati, in B2.

«Ringrazio il coach e la società per la fiducia che hanno riposto in me, sono entusiasta per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con Bisceglie. Ho trovato il progetto proposto dal club molto interessante e ambizioso, sono sicuro che, insieme ai miei nuovi compagni di squadra, potremo raggiungere grandi obiettivi». Ha commentato il nuovo innesto nerazzurro.