I Lions accolgono il fanalino di coda Taranto

I Lions accolgono il fanalino di coda Taranto, in occasione della 28° giornata di Serie B Nazionale Old Wild West, con palla a due alle 18:00 odierne.

I ragazzi di coach Origlio hanno l’onore, e l’onere, di sfruttare la ghiotta occasione di tornare alla vittoria, essendo Taranto la formazione più in crisi del torneo; con sole quattro imposizioni durante l’arco di tutto il campionato. Pertanto i Lions accolgono a braccia aperte il ritorno ad alti livelli di Janko Cepic, le cui prestazioni hanno avuto un picco nelle ultime settimane e fanno ben sperare tutto l’ambiente nerazzurro; adesso più che mai motivato a vincere e riaprire il discorso salvezza.

La situazione degli ospiti è aggravata dell’indisponibilità del capitano Gianmarco Conte, con il roster in mano a coach Cottignoli sempre più scarno dopo le numerose cessioni invernali; come Lusvarghi, Casanova, Valentini, Fresno e Thioune. L’esterno Francesco Reggiani è il miglior realizzatore del team (15.1 punti per gara), supportato da Giovanni Ragagnin, mentre sotto le plance agiscono il giovane di origini bulgare Martin Kovachev e Matteo Ambrosin. L’ultimo arrivato in ordine di tempo è il play-guardia Chiapparini. Malgrado una situazione di classifica deficitaria e una stagione compromessa, i rossoblù intendono onorare la canotta fino al termine.

Il match sarà arbitrato da Francesco Cattani di Città Ducale (Rieti) ed Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Felice Enrico Berardi di Ruvo (segnapunti), Antonio Rosucci di Bari (cronometrista) e Giuseppe Minafra di Ruvo (addetto ai 24”).