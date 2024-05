I Lions Bisceglie a Vicenza per chiudere i conti nel playout

I Lions a Vicenza per chiudere i conti nel playout di Serie B Nazionale Old Wild West, cercando di concludere la serie con la terza vittoria necessaria a festeggiare la salvezza; con l’obiettivo di ottenerla subito in gara tre, in programma domenica 5 maggio alle 17:30.

I ragazzi di coach Origlio hanno condotto l’ultima seduta di allenamento, prima della partenza per la terra veneta, in un clima di sostanziale tranquillità; grazie alle due vittorie ottenute al PalaDolmen; nonostante questo nessuno nell’ambiente ha intenzione di abbassare la concentrazione, perché l’obiettivo è quello di archiviare la pratica al più presto possibile, per evitare di allungare la serie e ridare entusiasmo agli avversari.

I padroni di casa potrebbero fare a meno del capitano Stefano Cernivani, uscito per infortunio al ginocchio nelle fasi iniziali di Gara 2, mentre è pienamente ristabilito, invece, il playmaker Valerio Cucchiaro caduto malamente battendo la testa nel finale della sfida in un’azione nella quale ha subìto una stoppata da Touré.

Nonostante l’impegno sia in trasferta, per supportare i Lions a distanza, al PalaDolmen, si riuniranno i tifosi per seguire in diretta i loro beniamini; e tifare insieme per una vittoria che significherebbe salvezza.