I Lions a caccia di una vittoria esterna

I Lions a caccia di una vittoria esterna sul parquet di Chieti, risultato che manca da oltre due mesi ai nerazzurri, che cercheranno di interrompere il digiuno nel match del PalaTricalle, in programma oggi alle 18:00; valido per la 26° giornata di Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di Coach Origlio si sono messi alle spalle la fase del girone di ritorno più critica, caratterizzata dalle partite ravvicinate contro le compagini che occupano le posizioni di vertice della classifica; senza però ottenere un grande risultato nelle recenti uscite. I nerazzurri adesso dovranno concentrarsi sullo sprint finale del campionato; in queste nove giornate rimanenti dovranno il ottenere il massimo risultato possibile per raggiungere l’obiettivo stagionale.

I Lions a caccia di una vittoria esterna a Chieti, dove però i padroni di casa non avranno alcuna intenzione di regalare nulla. Gli abruzzesi vorranno vendicarsi della sconfitta subita all’andata al PalaDolmen, e per farlo coach Aniello potrà contare su Lips, che viaggia a 18.5 punti di media, sul centro Alessandro Paesano, sul playmaker Roberto Maggio e sull’esterno Leonardo Ciribeni. Dalla panchina contribuiscono alla causa Thomas Reale e il lungo Obinna Nwokoye.

Il match sarà arbitrato da Michele Melai di Calcinaia (Pisa) e Irene Frosolini di Grosseto. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Greta Liberato di Castel Frentano (segnapunti), Roberto D’Addario di Chieti (cronometrista) e Luca Giacometti di Pineto (addetto ai 24”).