I Golden Oaks Bisceglie presente al torneo amichevole di Powerchair Football a Ceglie

Ci saranno anche i Golden Oaks Bisceglie al torneo amichevole di Powerchair Football dal nome: “Il calcio è per tutti e di tutti”. L’evento, organizzato dall’Aido e dai Lions Club, si terrà domenica 10 settembre, dalle ore 14:00, al Palazzetto dello sport di Ceglie Messapica.

Al torneo, oltre ai biscegliesi, prenderanno parte l’AIAS Pegaso Matera e il Salento Wolves, con il torneo che gode del patrocinio del Comune di Ceglie della FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sports), del CIP (Comitato Paralimpico Italiano Puglia) e del CSI PUGLIA (Centro Sportivo Italiano).

Al termine del torneo amichevole le squadre partecipanti si renderanno disponibili, tramite i loro professionisti, in un open time per permettere di provare questo sport a tutti coloro che fossero interessati, incuriositi o che abbiamo voglia di praticare uno sport paralimpico, al fine di promuovere la mobilità e l’inclusione attraverso la pratica dello sport per persone con gravi disabilità motorie.