Gruppo Sportivo Bersaglieri Esercito Bisceglie protagonista nelle gare di Kata e Kumite

Risultati importanti per gli atleti del Gruppo Sportivo Bersaglieri Esercito Bisceglie, protagonisti ieri al PalaPertini di Noicattaro della fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Cadetti nella specialità Kata e Kumite.

Nella gionrata di gare disputata nella cittadina barese spicca la medaglia d’oro di Giusy De Cillis (categoria 54 kg) che ha superato le sue avversarie in maniera netta (6-0; 8-0). Decisione arbitrale decisiva per la vittoria di Cristiana Lopopolo, dopo lo 0-0 del suo incontro, che vale la mediaglia d’argento. Bene anche Michele De Cillis che si impone nel girone all’italiana aggiudicandosi poi il match finale per via della squalifica rimediata dal suo contendente conquistando un nuovo argento.

Tre medaglie di enorme valore per il Gruppo Sportivo Bersaglieri Esercito Bisceglie che premiano il lavoro in palestra fatto dagli atleti sotto la guida attenta del tecnico Francesco Simone. Adesso spazio alle finali nazionali che si terranno a Roma il 9 e 10 aprile.