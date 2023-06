Graziani prolunga il rapporto con la Diaz, fiducia anche a Gallifuoco

Conferme tra i pali in casa Diaz che in vista della prossima stagione sportiva annuncia il rinnovo del rapporto con Roberto Graziani e Mario Gallifuoco.

Quarta stagione in biancorosso per Graziani (in foto slider). L’estremo difensore nativo di Bisceglie nell’ultimo scorcio della scorsa stagione ha dimostrato temperamento e qualità ereditando il posto di Lopopolo con prestazioni di assoluto valore. Qualità che, unite a quelle umane, hanno portato Graziani alla conferma nel futuro roster che sarà guidato da Giuseppe Di Chiano.

Diaz che punterà ancora sul classe 2004 Mario Gallifuoco. Per il giovanissimo portiere nativo di Manfredonia alcuni sprazzi di gara in prima squadra ed una esperienza importante con la compagine Under 19 della Diaz. Adesso la possibilità di continuare il percorso di crescita nel club presieduto da Giuseppe Cortellino.