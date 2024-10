Grandi soddisfazioni per la Scuola di Ciclismo Cavallaro ai Campionati Italiani Paralimpici

I ciclisti della Scuola “Gaetano Cavallaro” hanno partecipato ai Campionati Italiani di Ciclismo Fuoristrada Paralimpico, che si sono svolti sabato 28 settembre ad Iseo.

Alla gara agonistica hanno preso parte Elena Acquafresca, Eugenio Pizzi e Mika El Sheik, nella categoria Under 16 Edoardo De Cillis. La specialità della gara è stata Cross-Country Eliminator, che consiste in una gara ad eliminazione su un circuito di massimo 2 chilometri con l’inserimento di alcuni ostacoli. Nella prova femminile Acquafresca, campionessa in carica del titolo italiano, ha sfiorato il bis piazzandosi al secondo posto. Nella categoria maschile El Sheik è arrivato fino alle semifinali seguito da Pizzi. Il direttore sportivo Sabino Piccolo si è congratulato per le ottime prestazioni dei ragazzi con le seguenti parole: “Sono fiero di quanto i ragazzi hanno saputo dimostrare in gara e sul percorso. È stata un’esperienza di crescita ed apprendimento unica per me stesso, gli atleti ed anche per i genitori”.