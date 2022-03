Grande successo per la tappa pugliese del Campionato Italiano organizzato dall’Iris

Una due giorni da sogno vissuta ad occhi aperti. Questa la sintesi del Campionato Italiano di Serie A1, A2, e B di ginnastica ritmica che ha visto Bari sotto i riflettori sabato 5 e domenica 6 marzo.

Un evento spettacolare, organizzato in maniera impeccabile dalla Ginnastica Ritmica Iris con in testa il presidente Nico Di Liddo, senza dimenticare Alessandra Sangilli e tutto il gruppo che ha dato supporto in questi giorni. Un lavoro di squadra con il contributo di Federginnastica, FGI e del Comitato Regionale Puglia.

Al PalaFlorio l’apice si raggiunto oggi pomeriggio con la Serie A1 andata in scena che ha visto grande spettacolo sulla pedana pugliese. Ottimo quinto posto finale per l’Iris guidata da Marisa Stufano e Maddalena Carrieri. Con un tifo caldissimo in loro supporto, si sono susseguite in pedana: Maria Dellaquila al cerchio, Irene Carbonara alla palla e al nastro, Michela Sallustio alle clavette, oltre a Serena Abbadessa. Ginnastica Ritmica Iris che ha chiuso in quinta posizione (108,900). Le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano hanno centrato il successo, salendo sul gradino più alto del podio (120,000 punti) battendo San Giorgio ’79 Desio (113,150 punti) e la Raffaello Motto di Viareggio (111,750 punti).

In classifica generale la Ginnastica Ritmica Iris è quarta (217.050). Primo posto per Ginnastica Fabriano (234,450), seconda Raffaello Motto Viareggio (227,700), terzo gradino del podio per San Giorgio 79 Desio (227,100).

Prima dell’inizio della competizione, le tecniche delle squadre di Serie A1 sono salite sul podio, esponendo lo striscione “NO ALLA GUERRA” mentre sul maxischermo veniva proiettata l’immagine di una colomba e di un arcobaleno, simboli di quella pace che tutti auspicano.