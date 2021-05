Grande successo per la diciassettesima edizione della “Neanderthal Cup”

Passano gli anni ma continua a scrivere record e ad accrescere il proprio prestigio la Neanderthal Cup, la competizione di ciclocross organizzata dalla Polisportiva Cavallaro nello splendido scenario delle Grotte di Santa Croce e ormai giunta alla diciassettesima edizione.

Un appuntamento divenuto consueto per gli atleti e gli addetti ai lavori che giungono da ogni parte della penisola per darsi battaglia in questo suggestivo e tecnico percorso disegnato dagli organizzatori nel cuore dell’agro biscegliese. Quest’anno la gara costituiva la prova unica del campionato Regionale CrossCountry ed, inoltre, era inserita tra le tappe del circuito Challenge Puglia XCO ed ha visto la partecipazione di ben sessanta società per un totale di 250 atleti al via. Oltre al grande successo organizzativo, confermato dagli apprezzamenti di tutti i partecipanti, la Polisportiva Cavallaro si è messa in luce anche per la grande competitività dei propri portacolori, aggiudicandosi ben due titoli regionali Cross Country nella categoria Allievi grazie a Rebecca Lobascio e Giuseppe Cassano. A completare l’ottima giornata della squadra di casa hanno contribuito i diversi piazzamenti tra i primi dieci classificati nelle varie categorie di gara che hanno, però, visto come protagonisti i numerosi ciclisti arrivati dalla Sicilia, capaci di interpretare al meglio le insidie del tracciato e di tagliare per primi il traguardo fissato, come di consueto, nel cuore dell’azienda agricola Cassanelli.

Al termine della competizione sono intervenuti, per le cerimonie di premiazione, il vice-presidente nazionale della Federciclismo Carmine Acquasanta ed il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, accompagnato dall’assessore allo sport Maria Lorusso. (Foto: Lodge Studio)