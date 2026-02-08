Grande rimonta per Star Volley, Arzano si arrende al tie-break / CLASSIFICA

Rimonta straordinaria per la Star Volley che, al termine di una partita al cardiopalma, ribalta l’Arzano al tie-break, tra le mura amiche del PalaPalmiotto di Giovinazzo, conquistando un successo insperato per come era iniziata la gara.

La prima giornata di ritorno di Serie B1 si rivela ricca di insidie per le nerofucsia che, a dispetto dei favori del pronostico e dell’enorme differenza in classifica, si fa sorprendere dalle campane nella fase iniziale della sfida. L’avvio, infatti, sorride alle ospiti brave ad approfittare di una serie di errori gratuiti delle biscegliesi per portarsi subito sul +4 (5-9). La reazione delle padrone di casa è immediata e vale dapprima il 9-9 e, successivamente, il +2 grazie alla giocata vincente di Civardi. Tuttavia, Star Volley spegne ancora la luce e Arzano ne approfitta per tornare in vantaggio grazie ad un parziale di tre punti consecutivi. Il nuovo +1 ospite è il preludio ad una concitata fase finale di frazione che premia il collettivo ospite, decisamente più solido e concentrato, capace di chiudere sul 20-25 e quindi sorprendentemente in vantaggio al primo cambio campo. Al ritorno sul terreno di gioco, Star Volley accusa il colpo e si trova costretta ad inseguire praticamente per tutto il secondo set. Arzano, infatti, prende il comando delle operazioni a metà frazione e, nel finale, grazie ad un sontuoso parziale di 1-7 indirizza prepotentemente il set chiudendolo con un perentorio 17-25 che mette con le spalle al muro le ragazze di coach Guadalupi.

L’incredibile svantaggio di due set scuote le padrone di casa, il cui merito maggiore nel corso del terzo parziale è quello di reagire e di provare a girare l’inerzia della gara. Ad inizio set è ancora Arzano a guidare i ritmi della partita con una prima metà di frazione molto solida che vale il 14-17 e sembra indirizzare definitivamente l’incontro in favore delle ospiti. Star Volley, però, non si arrende e trascinata da Cometti e Ndoj si rimette in scia prima di operare il sorpasso con i vincenti di Civardi e Colombo che valgono il 23-21. L’ottimo match delle campane si conferma nella loro capacità di piazzare un nuovo parziale di 0-3 che procura loro il match point sul 23-24. Ad un passo dalla sconfitta è ancora Cometti a rialzare la Star Volley grazie alla giocata che trascina il set ai vantaggi. Il finale di set si trasforma in un autentico botta e risposta che si trascina sino all’uno due firmato Civardi e Colombo che vale il 30-28 con il quale si va al quarto set. Il successo nel terzo parziale gira completamente l’inerzia della sfida e così, dopo il cambio campo, si assiste ad un autentico monologo nerofucsia. In pochissimi secondi, le padrone di casa toccano il +4 e progressivamente aumentano il proprio vantaggio sino alla doppia cifra raggiungendo il +12 sul 18-6. Il gap resta invariato sino alla fine e il 25-12 con cui va in archivio il quarto set certifica la disputa del tie-break.

Nonostante il vento in poppa scaturito dalla rimonta l’inizio del set decisivo si rivela decisamente complesso per Star Volley, subito costretta ad inseguire in virtù dell’1-5 con il quale Arzano prende subito il comando. Il tie-break si trasforma in uno specchio dell’intero match e, con il trascorrere dei minuti, le nerofucsia risalgono la china. Una striscia di tre punti consecutivi da parte delle biscegliesi ribalta la situazione dal -2 al +1 e, poco dopo, la bordata di Colombo vale il +2 delle padrone di casa. Arzano ha un ultimo sussulto con De Leon ma l’errore in attacco di quest’ultima regala il match point a Cometti e compagne, bravissime a sfruttarlo immediatamente con Ndoj che chiude la gara con il definitivo 15-13 che sancisce il 3-2 finale.

Un successo preziosissimo per Star Volley che, alla luce dell’andamento del match, conquista due punti fondamentali per il proprio cammino dimostrando grande carattere e determinazione. Le nerofucsia salgono quindi a quota 31 in classifica alla vigilia dello scontro diretto in chiave terzo posto contro Castellana Grotte, in programma in terra tarantina domenica prossima 15 febbraio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B1