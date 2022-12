Goleada Diaz in B, Futbol Cinco sconfitto ad Andria in C1 / RISULTATI E CLASSIFICHE

Una vittoria ed una sconfitta per le biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di sabato 10 Dicembre.

La Diaz supera al “Paladolmen” per 7-0 il Senise nell’undicesimo turno del campionato cadetto girone G. Per i biancorossi a segno Filannino con una tripletta, a cui si aggiunge la doppietta di Alemao ed i sigilli di Allyson e Di Benedetto. Diaz che rimane al quarto posto a quota 22 punti e tornerà in campo sabato 7 gennaio contro il Futsal Noci dovendo, nel prossimo turno, effettuare un turno di riposo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Cade invece il Futbol Cinco sconfitto per 6-4 dalla capolista Futsal Andria nell’ultima giornata d’andata del massimo torneo regionale. Per i padroni di casa doppietta di Sasso rimpinguata dagli acuti di Sgarra, Tricarico, Rossa e Ferrucci mentre, per i biscegliesi, due gol di De Cillis e marcature di D’Elia e L’Erario. Nerazzurri che rimangono a quota 10 punti in graduatoria e martedì 13 hanno l’opportunità di rifarsi nella prosecuzione della gara contro il Barletta calcio a 5. (Fischio d’inizio ore 21).

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1