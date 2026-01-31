Futsal: goleada Diaz al Brindisi, Cinco ko di misura ad Ostuni / CLASSIFICA

Bilancio parzialmente positivo per le due compagini biscegliesi scese in campo nel pomeriggio odierno per disputare le relative gare di campionato.

Grande vittoria della Diaz che batte per 11-3 il Brindisi nella quarta giornata di ritorno della regular season serie B girone G grazie al poker di Salguero, alla tripletta di De Cillis a cui si aggiungono gli acuti di Dell’Olio, Gonzalez Campana, Di Ciaula e Lovino su rigore. Per gli ospiti invece, a segno Risi (doppietta) e Jimenez. La Diaz, in virtù dell’affermazione interna, sale a quota 36 punti e sabato prossimo sarà di scena a Ferrandina per affrontare la compagine lucana.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Più combattuto l’incontro tra Ostuni e Futbol Cinco valevole per il diciottesimo turno del torneo serie C1. Ad avere ragione sono stati i locali che hanno battuto i nerazzurri per 7-6. Per i padroni di casa a segno Pereira (tripletta),Fedele, Narracci, Raffaele Miccoli e Barnaba. Per i nerazzurri non bastano le tre reti di Saad, la doppietta di Flavio Tritto e la marcatura di Giorgio Tritto. Il Cinco, a seguito del ko esterno, resta all’ultimo posto con 7 punti. Sabato prossimo match interno con il Polignano.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Foto: Rino Romanelli