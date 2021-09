Gol e buone indicazioni per il Bisceglie Femminile, adesso l’impegno al Memorial Sandri

L’esordio in campionato si avvicina a grandi passi ed il Bisceglie Femminile ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronto all’appuntamento continuando il ciclo di amichevoli precampionato.

Nella serata di ieri le neroazzurre del presidente Abbattista hanno ospitato sulle tavole del PalaDolmen la Nox Molfetta, compagine neo promossa in A2. Il tecnico Giuseppe Di Chiano ha potuto schierare tutte le effettive a disposizione nell’arco di un match suddiviso in tre tempi da 20 minuti continuativi. Buono il ritmo evidenziato da capitan Nicoletti e compagne oltre ad alcune trame di gioco che dimostrano quanto il lavoro settimanale stia pian piano permettendo alle calcettiste di imparare i dettami del nuovo tecnico e le caratteristiche dei singoli. Match che ha visto le biscegliesi imporsi 9-1 con triplette di Ion ed Elpidio, a segno anche Montufo, Giuliano e Pati.

Bisceglie Femminile che scenderà in campo nuovamente sabato 2 ottobre prendendo parte all’ottava edizione del Memorial Gabriele Sandri. In occasione del quadrangolare che si disputerà al Palasport di Fiano Romano, le neroazzurre affronteranno in semifinale (ore 15) le padrone di casa ed organizzatrici della Lazio. Alle 16.30 prevista la seconda semifinale tra Città di Falconara e Bitonto. Finale per il 3° posto alle 18, mentre la finale per il 1° posto è prevista per le ore 19.30.