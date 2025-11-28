Gli ex atleti del Don Uva Volley si ritrovano dopo 30 anni

Venerdì 21 novembre è diventato un giorno speciale per gli ex pallavolisti del Don Uva Volley, riuniti dopo trent’anni per una serata conviviale in una nota pizzeria del centro di Bisceglie. Si erano lasciati ragazzi e si sono ritrovati uomini, ma con lo stesso spirito, la stessa complicità e quell’energia che li aveva uniti sui campi da gioco: il tempo sembrava essersi fermato, riportando alla luce ricordi, aneddoti e momenti di un’epoca in cui la pallavolo iniziava a diffondersi con forza in città.

Il Don Uva Volley nacque come progetto di riabilitazione e socializzazione rivolto agli ospiti della Casa della Divina Provvidenza, che facevano parte della squadra giovanile e disputavano vere partite a livello giovanile e di seconda divisione. Il gruppo era guidato dal presidente dott. Celestino Selvaggi, dall’allenatore Onofrio Caputi — promotore dell’incontro — dal medico sociale dott. Franco Corvasce, dal segretario Mauro Brescia e dai dirigenti Matteo Niro, Mimmo Valente e Giuseppe Losapio.

Alla serata non tutti hanno potuto prendere parte fisicamente, a causa di impegni o della distanza dalla città, ma non sono mancati i messaggi di saluto e l’affetto di chi ha voluto comunque esserci. L’incontro si è concluso con un impegno condiviso: non attendere altri trent’anni per rivedersi, ma organizzare presto un nuovo appuntamento, magari con un campo da pallavolo a disposizione per rivivere, anche solo per qualche scambio, le emozioni di un tempo.

Nella foto in piedi da sinistra: Caprioli, D’ambrosio, Orsini, Rizzitelli, Arbore, Dell’Olio, Di Molfetta, seduti: Brescia, Papagni, Caputi, Maffione, Angarano, Spina e Di Lecce.

