Giuseppe Scaringella è il nuovo tecnico del Bisceglie Calcio

Altra novità di giornata in casa Bisceglie Calcio che dopo aver annunciato Dario Di Giacomo come nuovo Responsabile dell’area tecnica, ufficializza la guidata tecnica affidata a Giuseppe Scaringella.

Classe 1975, Scaringella ha all’attivo una carriera da calciatore, avendo vestito da difensore, centrale e terzino, le maglie di Fidelis Andria, Trani, Minervino, Cerignola, San Paolo Bari, Lavello e dello stesso Bisceglie.

Chiusa la carriera agonistica, il neo allenatore neroazzurro stellato ha conseguito nel 2006 il patentino da allenatore, iniziando la sua attività in panchina a Minervino e proseguendola in realtà come Molfetta, Corato, Vigor Trani e Trinitapoli. Nella passata stagione, alla Fidelis Andria, aveva il ruolvo di vice allenatore, prima che il club gli affidasse la guida tecnica della squadra nel mese di febbraio, chiudendo al quarto posto il Girone H della Serie D e terminando la stagione nelle semifinali dei playoff.

Foto: Emmanuele Mastrodonato