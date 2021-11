Giro d’Italia ciclocross: Ludobike a podio nella tappa di Follonica

La Ludobike Racing Team sale sul podio in occasione della quarta tappa del Giro d’Italia di ciclocross, andato in scena nello scorso weekend.

Appuntamento tornato in quel di Follonica, dopo la tappa del 2007, Francesco Dell’Olio e Nicolò Rana sono protagonisti in Maremma su un percorso particolarmente spettacolare e ricco di insidie tecniche.

Per Dell’Olio arriva un secondo posto, mentre Rana ha chiuso il percorso in ottava posizione. “Questa è la dimostrazione – dichiara il presidente Ludobike Piero Loconsolo – che il lavoro duro, il coinvolgimento e l’esperienza maturata in tanti anni di ciclocross confermano i grandi risultati, raggiunti finora. Oggi abbiamo rivisto salire nuovamente sul podio Francesco Dell’Olio, ma non è un punto d’arrivo dobbiamo continuare ad agire con costanza per raggiungere gli altri obiettivi stagionali”.

Buona performance per il corridore biscegliese Ettore Loconsolo della Parkpre Racing Team, sesto in assoluto e terzo nella categoria Under.