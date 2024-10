Giovedì di Coppa per l’Unione Calcio, al “Di Liddo” arriva il Barletta

Accoppiamento dall’altissimo coefficiente di difficoltà, di prestigio e al tempo stesso stimolante per l’Unione Calcio Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 15.30, ospita al “Di Liddo” il Barletta nella gara d’andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza.

Una doppia sfida molto complicata per gli azzurri desiderosi, però, di gettare il cuore oltre l’ostacolo e fare lo sgambetto alla formazione biancorossa, dominatrice assoluta della stagione fino a questo momento. Si comincia con la sfida in terra biscegliese alla quale le due squadre arrivano sicuramente appesantite dal fitto calendario. La partita di questo pomeriggio, infatti, è la quarta in appena dodici giorni per le due contendenti, reduci entrambe da un pareggio nelle rispettive gare disputate in campionato domenica scorsa. Il Barletta, impattando a reti bianche contro il Galatina, ha interrotto la propria striscia di vittorie che durava dall’inizio della stagione mentre l’Unione Calcio, grazie al pareggio in rimonta per 2-2 contro lo Spinazzola, ha ottenuto il settimo risultato utile consecutivo considerando anche il match di ritorno del primo turno di Coppa contro il Molfetta.

Nel turno inaugurale della competizione sia i barlettani sia i ragazzi di mister Monopoli hanno superato con autorevolezza i propri avversari imponendosi in casa ed in trasferta contro due formazioni che, alla vigilia, sembravano rappresentare due difficili ostacoli per il passaggio del turno. Tuttavia, biancorossi e biscegliesi hanno incanalato subito il discorso qualificazione vincendo le gare d’andata tra le mura amiche e, nei match di ritorno, hanno gestito sapientemente il vantaggio conquistando l’accesso al secondo turno. Il Barletta ha eliminato il Bisceglie con un complessivo 3-1 (2-1 in casa e 0-1 in trasferta) mentre l’Unione ha superato il Molfetta vincendo 4-2 al “Di Liddo” e 1-2 fuori casa. L’obiettivo per il sodalizio del presidente Pedone è quello di far valere il fattore campo per provare ad arrivare alla sfida di ritorno, in programma giovedì 31 ottobre, con un leggero vantaggio.

L’incontro tra Unione Calcio e Barletta si disputerà in assenza di tifosi ospiti (leggi qui) e sarà diretta dall’arbitro Carlo Antico di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Alessandro Bellarte di Molfetta e Vito Innamorato di Bari.