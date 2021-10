Giornata storica per il Bisceglie Rugby, tutto pronto per l’esordio in Serie A

Appena quattro anni dopo la sua fondazione, il Bees Rugby Bisceglie si appresta a vivere una giornata storica, un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza straordinario. Oggi pomeriggio alle ore 15.30, sul terreno di gioco dello stadio comunale di Boscotrecase, domicilio dell’Amatori Rugby Torre del Greco, le ragazze del team biscegliese vivranno l’emozione dell’esordio in Serie A.

Un appuntamento sognato e atteso per lungo tempo dalla società capitanata dal presidente Antonio Pedone, posticipato di un anno a causa della pandemia. Le ragazze di coach Headley, infatti, puntavano a diventare la prima squadra pugliese della storia a militare nel massimo campionato di rugby femminile già nella stagione 2020/21, avendo perfezionato l’iscrizione al torneo, ma l’annullamento della stessa ha prolungato l’attesa di un anno. Un’attesa che non ha spento l’entusiasmo della compagine biscegliese anzi ha motivato tutte le componenti a raddoppiare l’impegno per arrivare al meglio a questa storica partita. I numerosi test match estivi hanno fornito buone indicazioni al tecnico; in una di queste amichevoli le Bees hanno affrontato proprio Torre del Greco spuntandola per 10-5, un precedente confortante anche se l’incontro odierno sarà tutto da giocare visto che spesso il campionato è tutta un’altra cosa.

La stagione vedrà il Rugby Bisceglie impegnato nel girone 4 della Serie A, un raggruppamento di sei squadre che comprende, oltre a Torre del Greco, Donne Etrusche Rugby, Rugby Belve Neroverdi, Rugby Frascati e All Reds Rugby Roma. La vincente del gruppo accederà ai playoff nei quali incrocerà le migliori formazioni degli altri tre gironi con le quali potrà contendersi il tricolore. Indipendentemente dal risultato di oggi e dall’andamento del campionato è da sottolineare come a Bisceglie in questa stagione si farà comunque la storia della palla ovale regionale. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE RUGBY)