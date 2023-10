Ginnastica Ritmica: quattro vittorie biscegliesi nel Campionato di Specialità

Termina con un bilancio positivo per le biscegliesi della Ginnastica Ritmica Iris la seconda prova regionale del Campionato individuale Gold e di Specialità, svoltasi presso il Polivalente Lorusso di Binetto domenica 8 ottobre.

Nella categoria Senior del Campionato Gold, la classe 2005 Irene Carbonara porta a casa un secondo posto, totalizzando un punteggio totale di 103,400 che le permette quindi di piazzarsi in seconda posizione anche nella classifica generale dell’intero campionato, qualificandosi alla fase di Zona Tecnica, prevista per il weekend del 21 e 22 ottobre a Viareggio.

Botti di medaglie per l’Iris nel Campionato di Specialità. Le ginnaste, accompagnate dai tecnici Maddalena Carrieri, Alessandra Sangilli e Dalila Losito, si distinguono nelle rispettive categorie. La più piccola in gara, la biscegliese Irene Porcelli, classe 2012, conquista un primo posto al corpo libero con 18,200 e un quinto posto al cerchio con 17,300. Emma Di Liddo (Bisceglie) (J1) sale sul gradino più alto del podio sia alla palla che al cerchio, totalizzando rispettivamente 20,450 e 18,150. Tra le Junior 2, Cristina Bianco anch’essa biscegliese, conquista due ori, alla palla con il punteggio di 21,400 e al nastro con 22,350, mentre Anna De Candia vince con il cerchio (23,150) e si piazza quarta al nastro (18,550). En plein nella categoria Junior 3, in cui Arianna De Feudis (Bisceglie) e Silvana De Santis portano a casa complessivamente quattro medaglie d’oro, rispettivamente a palla (21,200) e clavette (22,850), e a cerchio (23,950) e nastro (20,250). Buona anche la prova portata a termine dalla Senior Michela Sallustio, che conclude la giornata di gare salendo sul gradino più alto del podio in entrambe le specialità: al cerchio totalizzando 28,700 e alle clavette con il punteggio di 25,650.

Grande soddisfazione per ginnaste e allenatrici, che saranno tutte impegnate dal 26 al 29 ottobre nella fase di Zona Tecnica in quel di Spoleto.