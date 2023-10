Ginnastica Ritmica Iris, weekend ricco di soddisfazioni

Conferme dai campi gara di Melissano e Trani per la Ginnastica Ritmica Iris nel Campionato individuale Gold e nel Campionato individuale Silver LA-LB e Torneo Winter Club.

Sabato 14 ottobre, in terra salentina, la capursese Flavia Cassano totalizza il punteggio di 101,400 e sale sul secondo gradino del podio, laureandosi così vice campionessa regionale tra le Allieve 4. La sua compagna di squadra, la barlettana Raffaella Caporusso, invece, si piazza in quinta posizione con 89,050, salendo però sul terzo gradino del podio per quanto riguarda la classifica generale di campionato. Questo risultato permette ad entrambe le atlete Iris di staccare il pass per la fase di Zona Tecnica, che si terrà il 4 e 5 novembre ad Alba Adriatica.

Domenica 15 ottobre è stata la volta del Campionato Regionale Individuale Silver, in cui le ginnaste Iris alla prima competizione dell’anno hanno portato a casa buoni risultati. Nella categoria LA, tra le Allieve 1, Sofia Marcotrigiano è prima con il punteggio di 19,200, seguita dalla compagna di squadra Carlotta D’Aquino, seconda con 19,000, e da Amelie Mastrofilippo sesta (17,925), Gaia Sollecito settima (17,800). Seconda piazza anche per Serena Marcotrigiano, tra le Allieve 2, che totalizza un 18,750. Nella categoria LB, Nicole Brancale (A1) occupa il quarto posto in classifica con il punteggio di 19,100. Le Allieve 2, Francesca Scardigno e Annagiulia Scardigno, totalizzano rispettivamente 19,175 e 19,150, conquistando così un argento e un bronzo. Doppietta Iris anche tra le Allieve 3, dove Morena Depalo e Miriam Garbetta, con i rispettivi punteggi di 18,825 e 18,675, portano a casa ancora due medaglie: una d’argento e una di bronzo.

Conclude il fine settimana la squadra composta da Elena Di Benedetto (11,500 al corpo libero), Greta Monterone (11,550 al cerchio), Melania De Cillis (11,000 alla fune e 9,375 alle clavette) e Gaia Frisari (10,475 alla palla), che conquista l’oro nella categoria LD Allieve del Torneo Winter Club Allieve con il totale di 53,900.