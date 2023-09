Ginnastica Ritmica Iris, vittorie delle biscegliesi Bianco e De Feudis al Campionato di Specialità

Numerose vittorie e podi hanno contraddistinto la spedizione della Ginnastica Ritmica Iris in quel di Galatina in occasione del Campionato Gold e di Specialità, disputati lo scorso 24 settembre.

Irene Carbonara è seconda tra nel Senior del Campionato Gold, unica in gara per l’Iris, con il punteggio complessivo di 111,800 dopo aver eseguito il programma completo con i quattro attrezzi. Nella Specialità molto bene le biscegliesi, tra le Junior 2 con Cristina Bianco che vince in entrambe le categorie, totalizzando un 22,050 alla palla e 21,800 al nastro. Tra le Junior 3, Arianna De Feudis fa doppietta vincendo sia alla palla, punteggio di 27,150, sia alle clavette con 24,150. Anche la bitontina Silvana De Santis termina la gara conquistando due primi posti, rispettivamente con il punteggio di 24,650 al cerchio e di 21,500 al nastro. Chiude la giornata la Senior molfettese Michela Sallustio, prima posto sia con il cerchio, con il punteggio di 30,250, sia con le clavette con un 23,950.