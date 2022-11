Ginnastica Ritmica Iris, vittoria per tre biscegliesi nella gare di Modugno

Vittorie e podi hanno caratterizzato le prestazioni delle atlete della Ginnastica Ritmica Iris che sabato 19 novembre sono state protagoniste al 2° Campionato Regionale Insieme Gold, al Campionato Regionale individuale Silver LC-LD-LE ed al Torneo Winter club regionale LA-LB, gare disputate al Palasport Salvatore Pantaleo di Modugno. Per le biscegliesi vittorie di Irene Porcelli, Sara Belgiovine e Cristina Bianco.

Nella categoria LC, Greta Labbate (20.275) è terza tra le Allieve 1 cosi come Melania De Cillis (19.875) tra le Allieve 2. Terzo gradino del podio anche per Gaia Frisari (18.800) tra le Allieve 3. Secondo posto per Giada Bavaro (20.850) tra le Junior 1, dove invece Lucia Angarano chiude al sesto posto (15.350). Argento anche per Alessandra Piscitelli (18.100) tra le Junior 2.

Passando alla categoria LD, vittoria tra le Allieve 2 per Irene Porcelli che si impone con il punteggio di 20.925. Primo posto anche per Sara Belgiovine tra le Allieve 3 con un 22.175, mentre Emma Di Liddo è terza (21.725) tra le Allieve 4. Ginnastica Ritmica Iris protagonista anche tra le Junior 1, dove a vincere è Cristina Bianco (23.400), con Gaia Silvestris quarta (21.250) e Aurora Lamanna settima (19.475). Le soddisfazioni non sono terminate, Veronica Fruttidoro (24.425) vince tra le Junior 2 con Antonella De Feudis quarta (19.075). Gradino più alto del podio anche per Martina Maggi (23.550) tra le Junior 3. Chiusura in bellezza con un’altra affermazione, quella di Anna De Candia (24.425) prima tra Junior 1 nella categoria LE.

Soddisfazione per i tecnici accompagnatori Lucia Andriani e Dalila Losito in un percorso di crescita continua per le giovani leve dell’Iris che provano a migliorarsi quotidianamente.