Ginnastica Ritmica Iris terza a Napoli con la biscegliese Abbadessa

Si chiude con un podio l’esperienza in terra campana della Ginnastica Ritmica Iris in occasione della 1^ prova del Campionato di Serie C, zona tecnica 5, andata in scena ieri, 14 marzo, in quel di Napoli.

Ai nastri di partenza i tecnici accompagnatori Marisa Stufano ed Alessandra Sangilli hanno portato in pedana il quartetto che ha conquistato il terzo posto finale, al termine di una gara che ha rappresentato anche una verifica importante in pedana per le pugliesi in prospettiva. Michela Sallustio al cerchio ha totalizzato un 16.250, seguita da Silvia Maffei, 13.650 alla palla, la biscegliese Serena Abbadessa ha ottenuto un 14.050 alle clavette e Simona Brunetta che ha chiuso con un 11.050 al nastro. Per l’Iris un punteggio complessivo di 55.000 valso il gradino più basso del podio, alle spalle di Doria Gym vincitrice con 58.800, secondo posto per Juvenilia con il punteggio di 58.450.

Campionato di Serie C che tornerà da calendario per la seconda ed ultima prova il prossimo 1 e 2 maggio con tappa prevista in quel di Campobasso.