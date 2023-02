Ginnastica Ritmica Iris protagonista nel weekend con due impegni tra Friuli e Salento

Lungo e intenso weekend quello che vedrà la Ginnastica Ritmica Iris protagonista in due diversi contesti di gara tra Puglia e Friuli.

Procedendo in rigoroso ordine temporale, la compagine presieduta da Nico Di Liddo sarà presente al Torneo Internazionale “SWIRL&TWIRL”, previsto dal 3 al 5 febbraio al PalaFiditalia di Udine ed aperto a tutte le categorie di livello A/B/C. Trasferta numerosa per l’Iris che a partire da sabato 4 per il LEVEL B farà scendere in pedana la molfettese Anna De Candia (2009); le bitontine Veronica Fruttidoro (2008) e Silvana De Santis (2008), la biscegliese Arianna De Feudis (2008) e la barese Martina Maggi (2007). Domenica 5 sarà, invece, il turno del LEVEL A con la barese Flavia Cassano (2011) e la barlettana Raffaella Caporusso (2011), a seguire la salernitana Clara De Giorgio (2009) per finire con la giovinazzese Irene Carbonara (2005) e la molfettese Michela Sallustio (2007). Sarà una prova importante per le ginnaste guidate dai tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri. Un test vero e proprio in vista degli imminenti appuntamenti federali.

Domenica 5 Febbraio, invece, il team Crisalide di Leverano organizza al Palasport di Copertino la prima prova delle gare regionali con il Campionato Individuale Silver – LC LD LE, Campionato di Serie D – LA LB e Campionato di Insieme LA1 LA2 LB1 LB2. Per il Campionato Individuale Silver LC l’IRIS schiera per le Allieve 4 la molfettese Marcella Calvani (2011), la biscegliese Gaia Frisari (2011); per le Allieve 2 la barese Greta Labbate (2013); per le Junior 1 la giovinazzese Valeria Serini (2010); per le Junior 2 la biscegliese Lucia Angarano (2009) e la giovinazzese Giada Bavaro (2009); per le Junior 3 la molfettese Alessandra Piscitelli (2006). Per il Campionato Individuale Silver LD presenti nella categoria Allieve 3 la biscegliese Melania De Cillis (2012); per le Junior 2 la bitontina Aurora Lamanna (2009) e per le Junior 3 la biscegliese Antonella De Feudis (2008). Per il Campionato Individuale Silver LE nella categoria Allieve 4 presente Sara Belgiovine (Bisceglie 2011); per le Allieve 3 Irene Porcelli (Bisceglie 2012); per le Junior 1 Emma Di Liddo (Bisceglie 2010); per le Junior 2 Cristina Bianco (Bisceglie 2009) e la bitontina Sara Brunetta (2009). Tutte le ginnaste partecipanti gareggeranno con 2 esercizi a scelta tra i 5-6 previsti delle loro corrispondenti categorie (corpo libero/fune/cerchio/palla/clavette e nastro). Tecnici accompagnatori in terra salentina saranno Alessandra Sangilli, Dalila Losito e Debora Turturro.