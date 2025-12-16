Ginnastica Ritmica Iris protagonista ad Ancona: titolo italiano per la squadra Open

Prestazioni di altissimo livello per la Ginnastica Ritmica Iris nella finale nazionale del Campionato d’Insieme Gold, disputata sabato 13 e domenica 14 dicembre al Palaprometeo di Ancona, dove si sono confrontate le migliori squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia. La società ha lasciato il segno con risultati di assoluto prestigio, confermandosi tra le eccellenze della ginnastica ritmica nazionale.

La squadra Open dell’Iris, guidata dai tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, ha firmato un en plein, salendo più volte sul podio. Le atlete hanno conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale con il punteggio di 45,566, l’argento nella specialità delle 5 palle (in foto in basso) e, soprattutto, l’oro nella specialità 3 cerchi e 4 clavette, risultato che vale il titolo italiano. Un successo storico, ottenuto per la prima volta da una squadra pugliese in questa competizione.

A rendere possibile questa impresa sono state Cristina Bianco (Bisceglie, classe 2009), Flavia Cassano (Capurso, 2011), Irene Carbonara (Giovinazzo, 2005), Emma Di Liddo (Bisceglie, 2010), Raffaella Caporusso (Barletta, 2011), Arianna De Feudis (Bisceglie, 2008) e Giorgia Maruccia (Alliste, 2011), protagoniste di una prova impeccabile per tecnica, concentrazione e spirito di squadra. Un risultato che premia il lavoro svolto e proietta la Ginnastica Ritmica Iris tra le realtà di riferimento a livello nazionale. (fonte foto: Ginnastica Ritmica Iris)