Ginnastica Ritmica Iris pronta per le gare di Ugento, le biscegliesi in gara

Ginnastica Ritmica Iris pronta ad essere protagonista al Pala Ozan di Ugento, teatro che ospiterà sabato 1 e domenica 2 aprile il Campionato Individuale Silver LC LD LE, la seconda prova del Campionato di Insieme Silver LA1- LA2/ LB1 -LB2, la seconda prova del Campionato di Serie D LA-LB, la prima prova del Torneo Gold Allieve -Junior -Senior e la pre agonistica Silver e Gold Gr (attività della sezione ginnastica per tutti).

Circa 400 le atlete che prenderanno parte all’evento organizzato dalla Ginnastica Ritmica Colibrì. L’Iris sabato 1° aprile al Campionato Individuale Silver LD porterà in pedana la A3 Melania De Cillis (Bisceglie), per le Junior 2 spazio a Gaia Silvestris (Bisceglie), Giada Bavaro (Giovinazzo) e Aurora Lamanna (Bitonto), mentre tra le Junior 3 Antonella De Feudis (Bisceglie). Per il Campionato Individuale Silver LE l’Iris presenta per la A3 Irene Porcelli (Bisceglie), la Junior 1 Emma Di Liddo (Bisceglie), la A4 Sara Belgiovine (Bisceglie), la Junior 2 Sara Brunetta (Bitonto), la Junior 3 Veronica Fruttidoro (Bitonto) e per le Senior Martina Maggi (Bari).

Domenica 2 aprile, invece, spazio al Campionato Individuale Silver LC con il club del presidente Nico Di Liddo che schiera l’A1 Elena Di Benedetto (Bisceglie), le A2 Greta Monterone (Bisceglie) e Greta Labbate (Bari), le A4 Marcella Calvani (Molfetta) e Gaia Frisari (Bisceglie), la Junior 1 Valeria Serini (Giovinazzo), la Junior 2 Lucia Angarano (Bisceglie) e la Junior 3 Alessandra Piscitelli (Molfetta).

Infine per il Torneo Gold Allieve saranno presenti Flavia Cassano (Bari) e Raffella Caporusso (Barletta), mentre per le Junior 2/3 la biscegliese Arianna De Feudis.

Tecnici accompagnatori della spedizione in terra salentina saranno Dalila Losito e Debora Turturro.