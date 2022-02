Ginnastica Ritmica Iris porta in Puglia una tappa del campionato di Serie A / DETTAGLI

Comincia a prendere sempre più forma l’evento in terra pugliese che vedrà la ginnastica ritmica assoluta protagonista con la seconda prova del campionato italiano di Serie A1, A2 e B, prevista al PalaFlorio di Bari il 5 e 6 marzo.

L’evento, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Iris con il supporto della Federazione Ginnastica d’Italia e FGI Puglia, rappresenta anche un premio al movimento pugliese che negli ultimi anni ha scalato la ribalta nazionale soprattutto grazie ai risultati ottenuti dall’Iris che sarà presente al PalaFlorio per la gara di A.

Quello di Bari sarà un evento imperdibile con il meglio della ginnastica italiana ed internazionale che scenderà in pedana per dare il meglio per il proprio team.

Si partirà sabato 5 marzo, dalle ore 15, con la gara di Serie B. Domenica 6 marzo il programma gare parte con la Serie A2 dalle ore 10.30. Gran finale dedicato alla Serie A con inizio gara dalle ore 14.15.

Per quel che concerne modalità di acquisto dei biglietti per l’evento e costi ecco le indicazioni:

TARIFFE

• Biglietto intero €15,00

• Biglietto ridotto €10,00 (over 65, under 10, persone con disabilità)

• Biglietto ridotto atlete €7,00 (riservato alle ginnaste iscritte di serie A o serie B che vogliano assistere ad una gara)

• Abbonamento 2 ingressi €20,00 (sia sabato che domenica)

• Biglietto Gruppi €10,00 (10 o più persone)

MODALITA’ DI ACQUISTO

I biglietti potranno essere acquistati scrivendo all’indirizzo: biglietteria@ginnasticairis.com oppure chiamando il numero: 347 912 04 76.

Sarà necessario inviare per e-mail la copia del pagamento per confermare l’acquisto del biglietto.

Per informazioni: eventi@ginnasticairis.com oppure: 347 836 27 80.