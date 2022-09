Ginnastica Ritmica Iris di scena in Salento, in gara anche la biscegliese Arianna De Feudis

Il tempo di ricaricare le batteria e la Ginnastica Ritmica Iris è pronta a scendere nuovamente in pedana domenica 25 Settembre a Caprarica di Lecce per la seconda prova del Campionato individuale Gold Junior/Senior e del Campionato di Specialità Junior/Senior.

In terra leccese, organizzazione della Asd De Giorgi, la prova stabilirà anche il relativo titolo di campionessa regionale per ogni fascia di età che darà, inoltre, la possibilità di accedere direttamente alla fase Nazionale di entrambi i campionati, mentre dalla seconda classificata in poi accederà l’80% delle partecipanti alla zona tecnica per il Campionato Gold J/S, invece per il Campionato di Specialità sono ammesse alla zona tecnica le ginnaste classificate dalla seconda alla quinta piazza.

I tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri presentano per l’Individuale Gold la molfettese Sallustio Michela (2007 J) e la giovinazzese Carbonara Irene (2005 S). Per il Campionato di Specialità Gold presenti la bitontina Silvana De Santis (2008 J) e la biscegliese Arianna De Feudis (2008 J).