Ginnastica Ritmica Iris di scena a San Marino, c’è anche la biscegliese De Feudis

Tutto pronto per la prima prova del Campionato di Serie C Gold (zona tecnica 4) con la Ginnastica Ritmica Iris che sarà protagonista domenica 26 febbraio al Multieventi Sport Domus a Serravalle nella Repubblica di San Marino.

Alla gara, organizzata dalla Asd San Marino e che prenderà il via alle ore 9.30, saranno 21 le squadre che scenderanno in pedana nella zona tecnica che vede oltre alla Puglia, compagini provenienti da Campania, Molise, Calabria e Sicilia. All’esordio nel Campionato di C Gold i tecnici accompagnatori Alessandra Sangilli e Dalila Losito presentano la molfettese Anna De Candia, la biscegliese Arianna De Feudis, la barese Flavia Cassano e la Bitontina Silvana De Santis.

La squadra si alternerà sui quattro attrezzi previsti dal regolamento: cerchio, palla, clavette e nastro. La gara di San Marino rappresenta la prima delle tre tappe previste nel calendario della Serie C Gold.